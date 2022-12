Napoli-Crystal Palace | formazioni ufficiali | Jan Jesus dal primo minuto

BELEK (Turchia) - Ilchiude il proprio ritiro turco affrontando gli inglesi delPalace. La formazione di Spalletti - dopo aver battuto l'Antalya - sfida la squadra allenata da Patrick Vieira. Il bilancio ...Non ci sono precedenti traPalace, ma gli azzurri hanno ormai diversi precedenti con club inglesi, tra competizioni UEFA, amichevoli ed altre competizioni storiche, ormai tramontate. ...15.14 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Crystal Palace-Napoli, seconda e ultima amichevole al Winter Football Series by Regnum per il Napoli ad Antalya, in Turchia. NAPOLI (4-3-3): Meret, Di ...Alle 16 si comincia, il Napoli scenderà in campo in amichevole contro il Crystal Palace per la seconda e ultima amichevole degli azzurri nel ritiro invernale in Turchia. Si giocherà al Regnum Carya Go ...