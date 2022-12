Napoli | contattato l' agente di Zaniolo | se non rinnova il club azzurro soluzione gradita

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 11 dicembre 2022) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilavrebbeClaudio Vigorelli,di Nicolò, attaccante della Roma. Il calciatore ha il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024 e vorrebbe un aumento dell'ingaggio, chiedendo almeno quattro milioni di euro, perre il proprio contratto: "Non è solo una questione di soldi, ma di crescita. Il, da parte sua, sa che deve cercare di mantenere il gap di vantaggio accumulato al momento sulle concorrenti e guardare ad altri talenti per il futuro diventa fondamentale. Soprattutto quando in estate diventerà probabile la partenza di Hirving Lozano, in scadenza anche lui nel 2024 e poco propenso a un ridimensionamento dell’ingaggio (4,5 milioni netti). Dopo la sfida a distanza per ...