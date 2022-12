Nancy Pelosi rinuncia all’incarico in Italia?

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 dicembre 2022) Alcuni media hanno scritto che, speaker del Congresso USA, hato all’Ambasciata indopo le dimissioni dalla leadership democratica alla Camera. Hanno scritto male, perchénon ha ancora recisamente e formalmente smentito chi la dava in partenza per Roma come Madame Ambassador of the United States. Ha semplicemente detto che continuerà “a servire i suoi elettori in California”, cosa che in politica vuol dire non escludere nulla in attesa di un no o di un sì formale. Lo scrive il solitamente molto ben informato giornalista Mario Calvo Platero in un ampio articolo scritto per “La Voce di New York”. Come scrive Mario Calvo Pratero sul Giornale Diplomatico , la differenza è sottile: se ladecide di accettare la carica di ambasciatore a Roma quando è ...