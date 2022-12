Monreale | A Santa Teresa si respira lo spirito del Natale! Mago Plip porta la magia

L'Unione Sarda.it

... Salerano Canavese, San Donato di Lecce, San Gavino, San Giorgio La Molara, San Marzano sul Sarno, San Nicandro Garganico, San Pietro in Casale, San Pietro Vernotico, San Prisco,...- È stato presentato questo pomeriggio a Casa CulturaCaterina il cartellone delle manifestazioni natalizie diche sono iniziate ieri pomeriggio, con il concerto di pianoforte ... San Gavino Monreale, duecento borse di studio per promuovere le eccellenze tra i giovani del paese MONREALE, 9 dicembre – Da martedì 13 dicembre entrerà in vigore il nuovo piano della mobilità e traffico. Con le nuove disposizioni sarà invertito il senso di marcia in via Cappuccini e in via Roma, s ...Mentre è tuttora in corso la tredicina in onore a Santa Lucia, che ha preso il via lo scorso 1° dicembre nella chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle a Comiso, ci si prepara, con il triduo, per i so ...