Mondiali | un altro giornalista morto in Qatar

(Di domenica 11 dicembre 2022) Un, dopo Grant Wahl, èdurante iin corso in. Il fotoreporter Khalid Al-Misslam, di Al-Kass Tv, era impegnato sabato nella copertura del torneo quando è venuto improvvisamente a mancare. Ancora ignote le cause del decesso, secondo alcuni media locali come Peninsulae Gulf Times. “Piangiamo la morte del nostro fotografo”, si legge in un tweet dell’emittente. Al-Kass Tv è una televisioneina che fa parte del network di beIN Sports.

