Mondiali | un altro giornalista morto in Qatar | era un fotoreporter di Al-Kass Tv

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo il caso di Grant Wahl, inviato della Cbs deceduto per un malore durante la partita tra Olanda e Argentina, arriva la notizia di undurante iin. Si chiamava Khaled Al-Musallam e dastava seguendo la Coppa del Mondo per Al-Tv. La stessa emittente ha annunciato la tragica notizia su Twitter. Le cause del decesso sono ancora ignote, secondo quanto riporta Repubblica citando media locali come Peninsulae Gulf Times. ????? ????? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ???? ????? ????? ?????? ???? ????? pic.twitter.com/OC3yo7o5lG — ????? ????? (@alchannel) December 10, 2022 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

