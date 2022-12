Mondiali Qatar 2022 | scosse di terremoto avvertite in Croazia dopo il gol del pareggio contro il Brasile

(Di domenica 11 dicembre 2022) Inla terra ha letteralmente tremato in concomitanza con le esultanze per le reti della nazionale nel quarto di finaleilai. Il Dipartamento di Geofisica della Facolta’ di Scienze Naturali di Zagabria ha reso noto che i suoi sismografi hanno registrato movimenti tellurici, “ondulazioni che non corrispondono a veri e propri terremoti”. Lesono coincise con il gol deldi Bruno Petkovic nei supplementari, con il primo rigore delparato da Dominik Livakovic e infine con l’errore dal dischetto di Marquinhos che ha qualificato laalle semifinali. Gli eventi più rilevanti sono stati registrati nella capitale Zagabria e a Fiume. SportFace.

22.07, morto un altro reporter Un altro giornalista è morto durante iin. "I canali al - Kass piangono la morte di Khaled al - Musallam", twitta l'emittente, che pubblica un'...L'ex centrocampista dell'Inter Zé Elias in un'intervista a Sportmediaset ha pesantemente criticato il ct Tite dopo l'eliminazione del Brasile aidi2022. "Il Brasile non ha capito cosa avrebbe fatto in campo la Croazia: Tite ha fatto vedere limiti spaventosi. Già abbiamo perso in Russia per colpa sua, anche innon ha fatto ...Dopo Grant Wahl, un altro giornalista è morto durante i Mondiali in Qatar. Si tratta del fotoreporter Khalid Al-Misslam, che lavorava per Al-Kass Tv ed era impegnato sabato nella copertura del torneo, ...I temi sportivi sono stati totalmente oscurati da quanto accaduto in una delle più seguite conferenze stampa di questa competizione L’assenza dell’Italia ai Mondiali in Qatar ha fatto senza dubbio ...