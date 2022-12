Mondiali Qatar 2022 | il Brasile rientra in patria | silenzio stampa per Tite

Sarà la squadra arbitrale italiana a dirigere la partita di martedì 13 alle ore 20 tra l'Argentina e la Croazia, valida come prima semifinale del campionato del Mondo in. A scendere in campo saranno l'arbitro Daniele Orsato (Sezione di Schio) e gli assistenti Ciro Carbone (Napoli) e Alessandro Giallatini (Roma 2), mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano ...Le cinque nazionali africane che hanno preso parte aiinsono, oltre al Marocco, il Camerun, il Ghana, il Senegal e la Tunisia. Solo i senegalesi hanno superato la fase a gironi, ...Il gol, non solo ha permesso alla nazionale marocchina e a un paese africano di approdare per la prima volta in semifinale di un Mondiale ma è stato anche un gol da record. L'altezza raggiunta ...MONDIALI 2022 - Il direttore di gara di Schio dirigerà la prima semifinale di Qatar 2022 in programma martedì 13 dicembre alle ore 20 al Lusail Stadium.