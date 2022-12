Mondiali Qatar 2022 | Daniele Orsato designato per arbitrare la semifinale Argentina-Croazia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Idisono ormai entrati nella loro fase conclusiva poiché mancano soltanto le due, la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima di domenica 18 dicembre. La prossima sfida ad andare in scena sarà latranella giornata di martedì 13 dicembre alle ore 20:00. Peril match è statocome direttore di garache, pertanto, molto difficilmente potrà essere in campo per l’ultimo atto della rassegna iridata. Ad ogni modo per l’arbitro italiano si tratta di un importante riconoscimento per una grande carriera, che verrà impreziosita da un’altra partita di incredibile spessore e rilevanza. SportFace.

L' Italia sarà presente alle semifinali deiingrazie alla squadra arbitrale designata a dirigere la semifinale tra Argentina e Croazia , Messi contro Modric , per conquistare l'ambita finale contro la vincente di Francia - ...Nei cinquea cui ho partecipato in 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e ... Grazie,. Il sogno è stato bello finché è durato... Ora, speriamo che il tempo sia un buon ...Ad affermarlo, in un post pubblicato su Instagram, è Cristiano Ronaldo il giorno dopo la sconfitta contro il Portogallo nei quarti di finale del Mondiale in Qatar. "Fortunatamente - scrive Cr7 - ho ...La Francia vola in semifinale al Mondiale in Qatar, delusione per l’Inghilterra. Si è conclusa anche l’ultima partita dei quarti di finale della competizione e la gara ha fatto discutere per un gesto ...