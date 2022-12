Mondiali Qatar 2022 | 74 arresti a Parigi dopo i festeggiamenti di Marocco e Francia

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) 74, questo il numero deglialla mezzanotte, nelle ore immediatamente successive alle vittorie diaiin. Secondo la questura di, circa 20.000 persone si sono radunate nella notte sugli Champs-Elysées per festeggiare i successi da parte delle due nazionali, con polizia schierata su entrambi i lati del viale e agli incroci stradali. “A fine serata, intorno alle 22:30, gruppi ostili hanno cercato di confrontarsi con la polizia che li ha sistematicamente dispersi”, ha reso noto la questura. Situazione certamente da monitorare, ama in generale in tutta la, verso la semifinale in programma mercoledì sera. SportFace.