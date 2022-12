Mondiali | Argentina - Croazia; arbitra Orsato

La Fifa ha designato Daniele Orsato come arbitro della semifinale mondiale di martedì trae Croazia. Assieme al 'fischietto' di Schio ci saranno, come assistenti, i guardalinee Carbone e Giallatini, mentre saranno in sala Var Irrati e Valeri. La designazione di Orsato per la ...... presidente della Commissione Arbitri della Fifa, era infatti quello di averlo a disposizione per questa semifinale, che sarebbe potuta essere un caldissimo- Brasile, match che avrebbe ...(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La Fifa ha designato Daniele Orsato come arbitro della semifinale mondiale di martedì tra Argentina e Croazia. Assieme al 'fischietto' di Schio ci saranno, ...Quello di Alexis Mac Allister può definirsi un mondiale incredibile, con varie squadre che ora puntano su di lui ...