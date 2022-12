Mondiale | Kakà e Casillas presentano il pallone per la finale | VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Presentato oggi a Doha dail nuovoper le semifinali e per ladel2022 in corso.

Ricardo. ex fantasista di Milan e Real Madrid, oltre che della nazionale verdeoro con cui ha vinto ilnel 2002, in un'intervista a beIN Sports ha raccontato il clima che si respira nel ...Presentato oggi a Doha il nuovo pallone per le semifinali e per la finale del2022. Si chiama Al Hilm che significa 'il sogno' ed è ...