Mini naja di 40 giorni L' annuncio di La Russa | il disegno di legge è pronto

(Di domenica 11 dicembre 2022)volontaria in cambio di punti per il diploma o la laurea. "Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori, undiper portare a 40quella che è conosciuta comevolontaria". Ad annunciarlo è stato il presidente del Senato Ignazio Ladurante il suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare tutti i caduti. "A fronte di questa partecipazione noi prevediamo una serie di incentivi come punti per la maturità i per la laurea e punteggio aggiuntivo per i concorsi pubblici" ha spiegato il presidente di Palazzo Madama.

