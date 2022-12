Milano Premier Padel P1 | Galan e Lebron inarrestabili! I Galacticos sconfiggono anche Ruiz Bergamini e conquistano il titolo

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Alejandroe Juansi confermano i più forti. Nella finale delP1, davanti ai 5000 spettatori presenti all’Allianz Cloud (tutto esaurito), i numeri 1 al mondo stravincono con un doppio 6-2 eil dodicesimodi questa stagione (il quarto nel). Davvero un match a senso unico, conche hanno dominato in lungo e in largo e hanno chiuso la pratica in appena un’ora e 3 minuti di gioco. Pronti, via e i Galcticos volano in breve tempo sul 4-0, mostrandosi nettamente superiori rispetto agli avversari, sia per incisività nei colpi sia nella solidità complessiva., arrivati fino a questo ...