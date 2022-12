Milano | accoltellato un uomo durante la festa per la vittoria del Marocco Sarebbe in gravi condizioni

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ieri sera,i festeggiamenti della comunità marocchina didopo ladelcontro il Portogallo ai Mondiali di calcio, unè statoalla gola. L’non è ancora stato identificato ma è probabile che sia di origine marocchina. RaiNews scrive che alcuni testimoni hanno parlato di un aggressione da parte di unoriginario dell’est Europa che è fuggito subito dopo l’aggressione. L’i festeggiamenti per ladelnon è ancora stato identificato SecondoToday, l’ora ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale ...

Marocco in semifinale, un ferito aNel corso dei festeggiamenti a , un marocchino è stato gravemente ferito al collo con una coltellata. È accaduto intorno alle 19, in viale Tunisia angolo ...... marito della Cherubini, che ha finto di essere morto dopo essere statoalla gola. Al ... poi confermata dalla Corte d'Assise d'Appello dinel 2010. Le anomalie sulla vicenda Nel ...Su Corsport: "La prima volta”, “Mondiali, una nazionale africana in semifinale: non era mai successo”, “Il Marocco chiude ...Giallo a Milano: un giovane dell’est Europa ha accoltellato un tifoso marocchino intendo a sedare una lite scoppiata tra un gruppo di tifosi. La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, 10 dicembre ...