Calciomercato.com

...Juventus - 30 milioni di euro Napoli - 25 milioni di euro Fiorentina - 15 milioni di euro- ... Ne vedremo delleper i protagonisti e delle belle per chi vuole un calcio pulito all'insegna ...Se per un Paolo Maldini che alsta facendo benissimo da dirigente, come aveva fatto da ... Ma oggi come oggi, giorni in cui i tifosi vedono solo grigio,notizie, potenziali penalizzazioni e ... Milan, brutte notizie dal Chelsea: grave infortunio per Broja in amichevole Il prossimo avversario dei rossoneri in gare ufficiali è alle prese con un brutto infortunio di un titolare. Il Milan affronterà questo mese Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven per prepararsi alla sfid ...Termina 0-1 il match tra Sassuolo e Milan femminile, gara valevole per la 12ª giornata di Serie A femminile: Asslani la chiude dall'inizio ...