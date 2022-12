Migranti | Tajani e Piantedosi giocano al poliziotto buono e poliziotto cattivo

Si tratta disalvati dai naufragi nel Mar Mediterraneo. A terra la Asl del capoluogo ... E qui entrano in gioco il poliziotto buono () e quello cattivo (Piantedosi) Sull'immigrazione, ...Già anticipata ieri, seppure con parole diverse, dal ministro degli Esteri Antonioad ... Portano in acque italianeraccolti in acque di altri Paesi. Raccolgono in mare persone che hanno ...Si tratta di migranti salvati dai naufragi nel Mar Mediterraneo ... Ieri il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ad Alicante per sostituire Giorgia Meloni al vertice dei 9 Paesi Ue del ...Il bilaterale tra Meloni e Sanchez sarà centrato sulle relazioni tra Italia e Spagna, riferiscono fonti diplomatiche spagnole In programma per la presidente del Consiglio italiana un breve incontro co ...