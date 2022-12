Migranti | la Geo Barents arriva a Salerno L’allarme sulla Humanity 1 | «A bordo persone con evidenti segni di tortura»

(Di domenica 11 dicembre 2022) È finita l’attesa per i 248della nave Geo, che ha è attraccata al molo “3 gennaio” del porto di. L’imbarcazione di Medici senza frontiere proviene dalla Sicilia, dove ha fatto scalo per un’emergenza sanitaria. Isono per la maggior parte provenienti dall’Africa sub sahariana, e sono stati tratti in salvo nel Mediterraneo circa quattro giorni fa. Tra loro anche 84 minori, di cui 78 non accompagnati. Alcune motovedette della Guardia di Finanza hanno scortato il suo ingresso nel porto campano. Le operazioni di sbarco sono iniziate intorno alle 10, dopo la conclusione di alcune procedure burocratiche, e stanno procedendo regolarmente. Anche grazie all’attività di quattro psicologi specializzati, dieci medici e sanitari Asl die di 20 ...

