Migranti | a bordo di Humanity 1 persone con segni di torture

(Di domenica 11 dicembre 2022) SBARCATI A BARI 11 dicembre 2022 10:21 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

E' attraccata al molo '3 gennaio' del porto di Salerno della nave Geo Barents, con a248. L'imbarcazione di Medici Senza Frontiere proviene dalla Sicilia. L'imbarcazione ha fatto ingresso nel porto di Salerno scortata da alcune motovedette della Guardia di Finanza. A ...Quindi adi bus ilasceranno il porto e saranno distribuiti in diversi centri di accoglienza d'Italia. In Puglia resteranno i minori non accompagnati e pochi altri. .Comunica la prefettura di Messina, che coordina il sistema d’accoglienza: “Una quota di 49 migranti, tutti uomini, a fronte del totale di circa 200, sta raggiungendo a bordo del rimorchiatore Megrez ...ROMA (Reuters) – L’Italia, che ha promesso di adottare una linea dura sull’immigrazione, domenica ha accolto più di 500 migranti mentre due navi di ...