Migranti | a bordo della Humanity1 persone con segni tortura

(Di domenica 11 dicembre 2022) Anave Humanity 1 in arrivo a Bari con 261soccorsi in mare nei giorni scorsi ci sonocon evidentidi. Non ci sono malati o feriti gravi ma molti hanno...

Agenzia ANSA

La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è arrivata domenica mattina al porto di Salerno per permettere lo sbarco delle 248 persone presenti aQuindi adi bus ilasceranno il porto e saranno distribuiti in diversi centri di accoglienza d'Italia. In Puglia resteranno i minori non accompagnati e pochi altri. . 11 ... Migranti: a bordo Humanity1 persone con segni tortura I migranti provengono da 22 nazioni, in prevalenza Camerun, Costa d'Avorio, Egitto e Siria. A bordo ci sono 40 donne, 28 adulte e 12 minorenni. In totale ci sono 93 minorenni, 67 dei quali non ...Iniziate intorno alle 9.30 le procedure di sbarco e registrazione dei 261 migranti a bordo della nave Humanity 1Leggi tutto Apple lascia la Foxconn Ipotesi probabile per la produzione dell’iPhone 15 ...