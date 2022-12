Meteo | le previsioni in Campania di domenica 11 dicembre

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,112022. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1544m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero ...

iLMeteo.it

Sulla base delle, per la giornata di domenica 11 dicembre la Protezione Civile, d'intesa con le amministrazioni territoriali coinvolte, ha diramato l'allertain ben dieci regioni . ...Queste leper la provincia di Trapani. Domenica, 11 dicembre: Giornata con tempo ... Allertepreviste: vento. Lunedì, 12 dicembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. ... Meteo: Domenica, irruzione gelida, ancora Piogge, Vento e pure Neve a quote bassissime; le previsioni Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 11 dicembre, registrano cielo poco nuvoloso e sole. Il quadro meterologico migliora nella seconda parte del weekend, gli esperti de Il Met ...Previsioni meteo per il 11/12/2022, Canazei. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di -14°C e massima di -5°C ...