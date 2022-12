Meteo | aria gelida sull’Italia | arriva il ciclone artico

(Di domenica 11 dicembre 2022) Un’è pronta a chiudere questa settimana sulla penisola italiana, con ilche sarà caratterizzato dal: cosa succede. Non c’è pace per l’Italia che nelle prossime ore sarà condizionata dall’arrivo di un’su tutta la penisola. Infatti questo vasto campo depressionario arriverà direttamente dall’: tutte le previsioni. La prossima settimana L'lo proviene da Inews24.it.

...gelida che cambierà radicalmente il quadro. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, il gelo dovrebbe investire tutta la Penisola, incluso il Sud. 'La massa d'gelida ...In realtà, chi fa le previsioni sa benissimo che le condizionipossono variare da un minuto ...sarà il tempo La circolazione - secondo gli esperti - si manterrà depressionaria e affluirà...Da domenica sera farà ingresso di aria fredda che provocherà un brusco calo delle temperature su tutto il territorio .... Un’ampia circolazione depressionaria interessa gran parte dell’Europa Centro-Occidentale, determinando un flusso di correnti nord/occidentali in area mediterranea, al cui interno viaggiano impulsi p ...