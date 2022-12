(Di domenica 11 dicembre 2022), con Emanuela Audisio, giustamente si sofferma sulla metamorfosi diche ai questi Mondiali sta esibendo una verve polemica che era rimasta insabbiata per circa vent’anni. Scrive Audisio: Ce l’ha fatta. Non si sa se purtroppo o per fortuna. Leosi è. Dadidella squadra. E della patria. Sbraita, urla, aggredisce, fa gesti, manda a quel paese tutti. «Scemo, che hai da guardare?», rivolto all’olandese Weghorst, che poi dirà: «Non ha voluto stringermi la mano».che prende un cartellino (nono giallo dal 2005, oltre a due rossi) e litiga con l’arbitro spagnolo Lahoz con cui aveva già avuto problemi nella Liga per un’ammonizione (si era tolto la maglia per mostrare la 10 del Newell’s Old Boys e ...

IlNapolista

DOHA Ce l'ha fatta. Non si sa se purtroppo o per fortuna. Leosi è. Da padre di famiglia a padre della squadra. E della patria. Sbraita, urla, aggredisce, fa gesti, manda a quel paese tutti. "Scemo, che hai da guardare", rivolto all'olandese ...Ecco, con il gol dell'altra sera in Argentina - Messico,si è ''. Ad un tratto, non era Argentina Messico 1 - 0 ma- Messico 1 - 0'. E facendo un pronostico, o più che altro ... Messi si è maradonizzato, addio al buon padre di famiglia (Repubblica) - ilNapolista Scrive Audisio: Ce l’ha fatta. Non si sa se purtroppo o per fortuna. Leo Messi si è maradonizzato. Da padre di famiglia a padre della squadra. E della patria. Sbraita, urla, aggredisce, fa gesti, ...(Adnkronos) – La discussa telecronaca di Lele Adani “Io penso che una voce tecnica in linea di massima non dovrebbe mai sentirsi più importante del telecronista. Il discorso è ...