Meghan Markle | il suo inchino alla Regina Elisabetta II nella serie Netflix è un video virale

(Di domenica 11 dicembre 2022)di nuovo al centro delle polemiche.docu-Harry &, che ha debuttato suqualche giorno fa con i primi tre episodi, la duchessa del Sussex si è resa protagonista di una scena che ha infastidito la famiglia reale, i tabloid e parte del popolo britannico, ovvero quella in cui l’ex attrice replica, enfatizzandolo, l’che ha fatto davanticompiantanel giorno del loro primo incontro, al Royal Lodge di Windsor. Un siparietto che non è per niente piaciuto all’opinione pubblica inglese, che lo ha definito “spiacevole“, “per niente divertente” e “irrispettoso“. Il, proprio a causa delle polemiche, è diventato...

inoltre, accenna anche al modo in cui vestiva a Londra : indossava solo colori neutri, gli abiti più sgargianti erano per la Regina Elisabetta e Kate . Kate Middleton in rosso natalizio ...Guardare il principe Harry eparlare direttamente alla telecamera nella serie di Netflix Harry eè un esperienza nuova, anche se abbiamo già sentito molte storie in precedenza. Ma due voci che ascoltiamo nel ... Harry e Meghan Markle, «rischio fischi all’incoronazione di Carlo» Su Netflix sono usciti i primi tre episodi della serie tv "Harry e Meghan". I Duchi di Sussex raccontano la loro verità, la loro ...Nel documentario di Netflix la madre e la nipote di Meghan parlano per la prima volta e spiegano i motivi alla base della rottura con il padre Thomas Markle ...