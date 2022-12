MasterChef Italia | nuova edizione dal 15 dicembre

Leggi su italiasera

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sempre più cosmopoliti e internazionali, soprattutto molti giovani e giovanissimi: ecco l’identikit degli aspiranti chef che ambiscono ad entrare nella Masterclass di quest’anno di, che riparte con unastagione a partire da giovedì 15, su Sky e in streaming su NOW. A valutare tutti i piatti e a decidere chi di loro merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali di quest’anno, l’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Una giuria affiatatissima e ormai solida, confermata per il quarto anno consecutivo, pronta a giudicare le creazioni dei cuochi, ad ascoltare le loro storie, a seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’, titolo che al termine ...