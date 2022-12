Massacro di Roma | il dolore privato della Meloni | chi c' è tra le vittime

(Di domenica 11 dicembre 2022) C'era anche la sua cara amica Nicoletta tra le persone rimaste uccise nella strage die Giorgiala ricorda così, in un commosso post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Nicoletta era una mamma protettiva, un'amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a. Nicoletta era mia amica. Lascia il marito Giovanni e uno splendido bambino di dieci anni, Lorenzo. Con la sua, altre famiglie, alle quali esprimo tutta la mia vicinanza, sono state distrutte". Il presidente del Consiglio chiede giustizia: "L'uomo che ha ucciso ...

... quartiere a nord est di, nella mattinata di domenica 11 dicembre. Altre quattro sono rimaste ... ha detto ancora la donna sopravvissuta al. 'Io mi sono salvata perché mi sono messa sotto ...È entrato nel locale di Fidene, quartiere a nord di, in cui si teneva la riunione di condominio e ha sparato gridando 'vi ammazzo tutti'. Così ... fermato subito dopo il, covava odio ...È entrato nel locale di Fidene, quartiere a nord di Roma, in cui si teneva la riunione di condominio e ha sparato gridando "vi ...