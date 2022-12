Martina esce per andare a lavoro | è l’ultima volta che la madre la vede

Leggi su leggilo

(Di domenica 11 dicembre 2022)Salvucci aveva 21 anni. Quella mattina era uscita come sempre per. Poi più nulla: lal’ha rivista solo dopo la morte. Era la mattina dell’8 dicembre e la 21enne, nonostante fosse festa, aveva detto alla famiglia di dover. L’hanno trovata per la strada in fin di vita. L'articolo proviene da Leggilo.org.