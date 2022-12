Marco Mengoni soffre di dismorfismo | ma cos’è? Significato | cause | come si cura | come capire se si ha la dismorfia

... ultimamente, con una delle voci soul maggiormente riconoscibili della musica italiana,. Il rapper milanese al Number One E se è vero che "viviamo solo il weekend", come dice Ernia in ...Sale al quinto postocon 'Tutti i miei ricordi', primo singolo ad anticipare 'Materia (Pelle)'. Precipita in sesta posizione l'ex 'Amici di Maria De Filippi' Annalisa con il suo ...Due grandi band annunciano a poche di distanza l'una dall'altra il ritorno in Italia per due imperdibili eventi: Red Hot Chili Peppers e Arctic Monkeys, infatti, suoneranno nel nostro Paese nel 2023.L’artista mercoledì sarà al Teatro Puccini con il nuovo tour. «X Factor Grazie al talent è iniziato un periodo bellissimo. Prima non c’erano molte possibilità per emergere» ...