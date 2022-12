Mara Venier chiude prima Domenica In oggi | sostituita da Francesca Fialdini

(Di domenica 11 dicembre 2022) AncheIn finisce. Nelle ultime settimane il programma del giorno festivo di Rai1 è stato costretto a rivedere la sua durata di messa in onda a causa dei Mondiali di Calcio 2022. Questa volta, invece,saluterà il pubblico alle 15:30 circa non per dare la linea a qualche incontro calcistico, ma per la diretta dell'Eurovision Junior che si tiene in Armenia. La conduttrice, quindi, cederà il testimone ache commenterà la ventesima finale della versione kids dell'Eurovision dallo studio dove realizza Da Noi A Ruota Libera. Da sottolineare che questa manifestazione musicale è lavolta che conquista le telecamere del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Negli ultimi anni è andata in onda ...

Nuove anticipazioni e nuovi ospiti nell'imperdibile appuntamento domenicale con Domenica In, il varietà nel giorno di festa degli italiani, diretto e condotto da. Quali sono gli ospiti della tredicesima puntata dell'undici dicembre Seguiteci nella lettura e lo scoprirete. Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della puntata dell'11 ...E' Andrea Bocelli , con i figli Matteo e Virginia, il primo ospite dia 'Domenica In', in onda domani dalle 14.00 alle 15.40 (quando la linea passerà al Junior Eurovision Song Contest) su Rai 1, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Bocelli ...Come ogni domenica domani 11 dicembre tornerà Mara Venier con la sua Domenica In su Rai 1. A causa dei mondiali in Qatar però anche questa settimana verrà trasmessa in una versione piu' "light" del ...Come ogni domenica domani 11 dicembre tornerà Mara Venier con la sua Domenica In su Rai 1. A causa dei mondiali in Qatar però anche questa settimana verrà trasmessa in ...