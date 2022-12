Manovra | Berlusconi | Chiediamo aumento pensioni minime a 600 euro

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Milano, 11 dicembre 2022 "Per quanto riguarda la legge di bilancio, speriamo possa essere approvata tra breve. Dentro ci sono molti nostri interventi, tra cui l'delleper gli anziani a 600, così da poter arrivare, nel corso della legislatura a 1000", le parole di Silviodopo il vertice di Forza Italia ad Arcore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

'Pensioni minime 1000 euro obiettivo di legislatura' - Dopo l'incontroha diffuso una nota di commento alla: 'Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese ...Nella foto di gruppo foto si vedono, tra gli altri, la parlamentare - e compagna di- ...- La premier commissaria laLa classifica - Meloni è 'La Duce', prima dei 'cattivi' d'...Dentro ci sono molti nostri interventi, tra cui l'aumento delle pensioni minime per gli anziani a 600 euro, così da poter arrivare, nel corso della legislatura a 1000 euro", le parole di Silvio ...Lo scrive in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo il pranzo ad Arcore che ha avuto al centro la manovra. "Valutiamo con prudenza la proposta di autonomia differenziata che non ...