Malattie genetiche rare | torna la maratona Telethon | in Calabria i cuori di cioccolato

... da oggi e fino al prossimo 18 dicembre sarà una settimana all'insegna della solidarietà , con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sullerare. Torneranno in ...L'iniziativa ha l'obiettivo di una alla raccolta fondi per sostenere Telethon nella ricerca, nella diagnosi e nella cura dellerare. L'evento è organizzato dall'avvocato Ferruccio ...Leucemia "cancellata" da una terapia rivoluzionaria. È la storia di Alyssa, 13 anni di Leicester, che nel maggio 2022 è diventata la prima paziente ...L'11 dicembre Tale e Quale Show torna con una puntata speciale, Natale e Quale, in cui la protagonista è la solidarietà: la serata è dedicata a Telethon.