Lutto per la famosa cantante | lo straziante messaggio sui social

(Di domenica 11 dicembre 2022) È arrivata proprio oggi, 11 dicembre 2022, una terribile notizia: Georgia Holt è morta, la donna si è spenta all’età di 96 anni ed era la madre di Cher. Laè rimasta sconvolta dalla perdita della sua amata madre. Ci ha pensato lei ad annunciare la scomparsa della 96enne con un post sul suo profilo Twitter. Cher ha spiegato quanto sua madre fosse importante per lei e quanto l’ha aiutata per la sua carriera. Georgia Holt è morta, addio alla madre di Cher: aveva 96 anni “Mamma è andata via”, ha scritto con evidente dolore lasul suo profilo ufficiale Twitter. I fan di Cher hanno subito risposto al, stringendosi intorno a lei con affetto. Georgia Holt è scomparsa all’età di 96 anni. Lo scorso settembre, sempre Cher, aveva annunciato il suo ricovero in ospedale per una polmonite. In ...