Lorenzo il pasticcere | la 15enne Denise | gli altri amici della serata | chi sono i giovani coinvolti nello schianto di Alessandria

Leggi su open.online

(Di domenica 11 dicembre 2022)Pantuosco, 23 anni,Vanchieri, 21enne, eMaspi, 15 anni, i tre ragazzi morti nella notte alle porte di(Piemonte) in un incidente stradale provocato dalla corsa a velocità altissimaloro auto nel tentativo di seminare un veicolo dei carabinieri. Nella Peugeot 807 finita fuori strada viaggiavano in tutto 7 passeggeri: un quarto ragazzo, Vincenzo Parisi, 21 anni, lotta tra la vita e la morte, mentre risultano attualmente feriti e ricoverati in ospedale glitre passeggeri. Le vittime Pantuosco era conosciuto perché lavorava in una nota pasticceria a Spinetta Marengo, la “Dolce Vito”. Era l’impresa di famiglia, che gestiva con i genitori, e che spesso faceva collaborare con la sua grande passione: il calcio. ...