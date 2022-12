Lo United vuole Kim | 18 mesi fa ha perso l’occasione di prenderlo per 3milioni di sterline

(Di domenica 11 dicembre 2022) Kim Min-jae ha concluso la sua avventura ai Mondiali ed è pronto per riprendere il campionato con il Napoli il più presto possibile. Il difensore azzurro, arrivato per sostituire Koulibaly, è sicuramente uno dei cardini della formazione di Spalletti ed è per questo che preoccupa molto il suo futuro e la sua clausola rescissoria di 38 milioni divalida per l’estero inserita nel suo contratto, ed esercitabile tra il 1° e il 15 luglio a cominciare dall’estate 2023. Una vera spada di Damocle sulla testa del Napoli, motivo per cui già ad inizio mese il ds Giuntoli si era mosso infatti in questa direzione incontrando l’entourage del calciatore. Dopo il Mondiale, scrive il Mirror, i rischi sono diventati ancora maggiori perché maggiore è stata la visibilità del difensore coreano. Il tabloid inglese ricorda che Kim era stato offerto al Manchester ...

