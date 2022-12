Liverpool | sirene dall'Arabia Saudita per Firmino

Calciomercato.com

... a Milano sta bene ma chissà che leprovenienti dall'Inghilterra non possano tentarlo. Ilper convincere l'Inter sarebbe pronto a una proposta davvero importante. Sul piatto, infatti,...Calciomercato Milan, su Bennacer si muove l'interesse di vari club di Premier League: Chelsea, Manchester United e oraBennacer ha rimandato l'incontro sul rinnovo. Il Milan vuole blindarlo fino al 2027, ma il giocatore attende. Intanto, diversi club sono interessati a lui. Come riporta Tuttosport, sono ... Liverpool, sirene mediorientali per l'acquisto del club Sul futuro di Ismael Bennacer continua a gravare un punto interrogativo. Nella partita per il rinnovo - si legge oggi sul Corriere dello Sport - il Milan ha intenzione di ...Il tecnico dei Reds avrebbe chiesto il centrocampista dell'Inter, mentre i rossoneri paiono interessati al giocatore dell'Atalanta ...