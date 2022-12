LIVE Virtus Bologna-Scafati | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale dalle 19 00

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-REGGIO EMILIA DIORE 16.00 Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, decima giornata dellaA 2022-2023 di! I bianconeri provano a mantenere la vetta della classifica ed alstesso l’imbattibilità in Campionato, dopo un filotto di nove vittorie in altrettante giornate fin qui disputate. La squadra di Sergio Scariolo vuole cancellare immediatamente la sonora sconfitta rimediata venerdì sera al Pireo contro i greci dell’Olympiacos per 117-71, incassando il terzo ko in fila in ...