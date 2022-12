LIVE Virtus Bologna-Scafati 67-72 | Serie A basket in DIRETTA | i bolognesi tentano il tutto per tutto | la Givova prova a resistere fino alla fine

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-76 Okoye segna una tripla importantissima a -4’05” dsirena finale! 69-73 Appoggio di Daniel Hackett, -4! 67-73 1/2 per Matteo Imbrò a cronometro fermo. 67-72 Pinkins da tre punti, +5! 67-69 Nico Mannion da due: larisponde presente e torna a -2! 65-69 L’americano non sbaglia il libero aggiuntivo, -4 per i vice-Campioni d’Italia! 64-69 Jordan Mickey col fallo! I bianconeriilperper rientrare. 62-69 3/3 per Doron Lamb a cronometro fermo:torna a respirare! 62-66 2/3 per Nico Mannion ai liberi, con lache rimane a ...

... allo Stadio 'Helvia Recina' di Macerata, andrà in scena Recanatese -Entella , gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, Girone B ; calcio di inizio previsto per ...consecutivi in otto giorni: quella casalinga per 0 - 3 contro il Catanzaro, quella esterna per 3 - 2 contro laFrancavilla e quella interna per 0 - 2 contro il Taranto. Ciononostante é ancora ...