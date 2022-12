LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2022 in DIRETTA | l’Italia vuole stupire con Alex Vinatzer e Tommaso Sala!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOFEMMINILE DEL SESTRIERE DALLE 10.30 E DALLE 13.30 9.31: Qualche minuto di ritardo per problemi all’impianto elettrico in zona di arrivo. Si partirà alle 9.35 9.28: Temperatura rigidissima a Vel, -10°, scende un po’ di nevischio 9.26: La prima manche è disegnata dallo spagnolo Corrado Momo, la seconda manche sarà disegnata dal tecnico norvegese Ola Masdal 9.24: Questa la lista dei partenti della prima manche dellodi Val: 1 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR – 3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 422732 McGRATH ...