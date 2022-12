LIVE Sci alpino | Slalom Sestriere 2022 in DIRETTA | si parte! Sarà Vlhova contro Shiffrin o ci saranno inserimenti?

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI VAL D’ISERE DALLE 9.30 E DALLE 12.30 10.34 La svizzera Wendy Holdener è davanti di 11 centesimi in vetta, quindi aumenta a 29 a metà pista. Prosegue con un errore nel muro ma è prima in 58.75 con 25 centesimi su Duerr. Tocca ora alla svedese Anna Swenn Larsson. 10.32 Ana Bucik non ingrana mai la giusta marcia e chiude a debita distanza da Duerr, 1.72. Al via ora Wendy Holdener. 10.31 Lena Duerr chiude la sua prova con il tempo di 59.00, per cuiparticolarmente lungo. Al via ora la slovena Ana Bucik. 10.30 SI!! SCATTA LA PRIMA MANCHE DELLODEL!! Lena Duerr è sul tracciato 10.29 Pochi istanti e si ...