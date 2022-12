LIVE – Perugia-Minas 3-0 25-19 | 25-19 | 25-17 | semifinale Mondiale per Club maschile 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) Latestualedi, secondadelperdi. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 1:30 italiane nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladelperdiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TABELLONE SEMIFINALI: GLI ...