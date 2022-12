LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia | Serie A basket in DIRETTA | tutti a caccia di una vittoria scacciacrisi

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-SCAFATI DIDALLE ORE 19.00 16.40 Venti minuti alla palla a due. Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valevole per la decima giornata della stagione regolare dellaA 2022-2023. Le “Scarpette Rosse” di Ettore Messina, dopo aver subito l’ennesimo ko in Eurolega, cercheranno di ripartire dal campionato, dove sono al secondo posto, con 8 vittorie e 1 sola sconfitta, alle spalle della Virtus Bologna. A fronteggiarli vi sarà unacertamente sfavorita, ma con grande voglia di andare adi ...