LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 43-33 | Serie A basket in DIRETTA | si va al riposo con i padroni di casa saldamente in vantaggio

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-SCAFATI DIDALLE ORE 19.00 Si va alcon l’di Ettore Messina indi dieci punti. A più tardi per la cronaca del secondo tempo. FINISCE IL PRIMO TEMPO:43-33. 43-33 Anim fa due su due in lunetta. 43-31 Baaaaaron, su un assist perfetto di Davies: tripla a bersaglio! 40-31 Reuvers in lunetta: 1/2. 40-30 Ricci su assist di Baron: ancora a bersaglio. 38-30 Taglio di Hall, Davies lo pesca: canestro per l’. 36-30 Stefaniniiiiiii, tripla!torna a -6, con un ...

...a due di Milano - Reggio Emilia, match valevole per la decima giornata della stagione regolare della Serie A 2022 - 2023 , è in programma alle ore 16.00. Buon divertimento con la DIRETTA......00 Torna a tuffarsi in campionato l'Olimpia Milano, come momento rigenerante vista la durissima serie negativa dell'EuroLeague, per difendere il secondo posto in classifica da una ...