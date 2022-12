LIVE – Milano-Novara 10-13 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 11 dicembre 2022) Latestualedi Vero-Igor Gorgonzola, partita valevole per l’undicesima giornata della regular season di Serie A1di. Grande attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, seconde con 24 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la decima vittoria e accorciare sulla capolista Conegliano. Le azzurre di Stefano Lavarini, quarte a due lunghezze da, proveranno invece a conquistare i tre punti per scavalcare le avversarie. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 11 dicembre all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

TOP SCORER: Luwawu - Cabarrot 13 punti Reggio Emilia: Vitali con 14 punti L'Olimpiavince una nuova partita in Serie A rafforzando la sua posizione in classifica (10 giocate - 9 vinte, 1 persa), in attesa del match della Virtus Bologna contro Scafati (h 19). Nulla da fare per ...Arbitro: Zammarchi di Cesena (assistenti: Cattaneo di Monza e Algieri di). Marcatore: 5 pt Pavesi (B). Note: pomeriggio sereno ma freddo, terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti ...Torna a tuffarsi in campionato l'Olimpia Milano, come momento rigenerante vista la durissima serie negativa dell'EuroLeague, per difendere il secondo posto in classifica da una Pallacanestro Reggiana ...Torna a tuffarsi in campionato l'Olimpia Milano, come momento rigenerante vista la durissima serie negativa dell'EuroLeague, per difendere il secondo posto in classifica da una ...