LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Dublino 2022 in DIRETTA | vittoria di Van Aert in una gara massacrante | terzo Pidcock dietro Sweeck

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA16.22 Si chiude qui ladella nona prova dideldi-23 di scena a. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 16.20 La top 10 della generale: 1 Laurens266 2 Eli ISERBYT 249 3 Michael VANTHOURENHOUT 225 4 Lars VAN DER HAAR 205 5 Niels VANDEPUTTE 148 6 Jens ADAMS 128 7 Toon VANDEBOSCH 110 8 Kevin KUHN 109 9 Joris NIEUWENHUIS 93 10 Vincent BAESTAENS 86 16.17 Assieme a Van, il gran vincitore di giornata è Laurens: con questo secondo posto accresce il suo margine su Eli Iserbyt in classifica generale. Ora il belga è a 266 punti ...

1 VAN AERT Wout 28 59:36 2 SWEECK Laurens 0:14 3 PIDCOCK Tom 0:17 4 VAN DER HAAR Lars 0:19 5 VANTHOURENHOUT Michael 0:22 6 ADAMS Jens 0:33 7 ISERBYT Eli 0:35 8 RONHAAR Pim 0:37 9 VAN KESSEL Corné 0:46