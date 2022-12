LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Dublino 2022 in DIRETTA | Van Aert e Pidcock pronti a dare spettacolo dalle 15 10

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti e benvenuti alladella nona prova dideldi-2023 di scena a! Si corre per la prima volta nella capitale irlandese, e la pioggia degli scorsi giorni potrebbe aver indurito il percorso dello Sport Ireland Campus di Blanchardstown, che si prospetta così molto duro. Rispetto ad Anversa, il terzetto delle meraviglie non sarà al completo. Assente Mathieu van der Poel, che aveva già programmato l’assenza da questo appuntamento per ricaricare le batterie in vista della gara di sabato prossimo in Val di Sole. Potrebbe dunque approfittarne Wout Van, secondo la scorsa settimana in patria, mentre potremmo ...

