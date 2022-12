LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Dublino 2022 in DIRETTA | fra pochi minuti il via della prova irlandese

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 La lotta per la classifica generale non è però tra di loro. Laurens Sweeck è al momento primo con 236 punti, solo 6 in più di Eli Iserbyt e 32 su Michael Vanthourenhout. 15.01 Ci sono invece gli altri due grandidisciplina, Wout Van Aert e Tom Pidcock. Il belga è parso in condizione buona, ma non abbastanza per arginare van der Poel, mentre il britannico, dopo il successo alla Superprestige di Boom, ha deluso ad Anversa chiudendo solo ottavo. 14.59 Non c’è Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime due prove: l’olandese aveva già programmato l’assenza in questaper poi presentarsi sabato in Val di Sole. 15.57 Saranno 39 i ciclisti che si sfideranno quest’oggi. Assente l’Italia. 14.54 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla...

OA Sport

... Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 01:15Coppa del Mondo - Elite Uomini (differita) ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...La nona prova di Coppa del Mondo di2022 - 2023 partirà alle ore 14.10 locali, le 15.10 italiane. La nostra diretta partirà qualche minuto prima, per non farvi perdere nemmeno un secondo ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dublino 2022 in DIRETTA: Van Aert e Pidcock pronti a dare spettacolo dalle 15.10 A Barbara il secondo memorial Americo Severini. Per il sindaco è stata anche l'occasione per ricordare le vittime dell'alluvione ...In Puglia il ciclocross va sempre alla scoperta di scenari di grande impatto per somigliare a quelli tipici in Belgio dove impera la sabbia. Anche il lungomare di Barletta non è da meno: sulla strada ...