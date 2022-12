(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PURSUIT MASCHILE DIDALLE 14.15 12.43 E ora gustiamoci la lotta per il secondo posto!si trova a pochissimi secondi dalla svedese Elvira Oeberg, vedremo se riuscirà a recuperare in questo ultimo giro. 12.42 La tedesca Hermann è stata costretta a usare due ricariche ed è uscita dal poligono inposizione con 18” di ritardo dall’. 12.41 Lisausa una sola ricarica ed è terza appena dietro a Elvira Oeberg (anche per lei una ricarica). L’dovrebbe andare a podio senza problemi! 12.40 Julia Simon perfetta! La francese non sbaglia e se ne va verso la vittoria. 12.39 Si arriva all’ultimo poligono e aumenta il vento. ...

Dopo il successo nella prima tappa della stagione a Kontiolahti (Finlandia), Johannes Boe proverà a trionfare in un'altra pursuit. Il fenomeno norvegese ha stravinto la sprint di venerdì e partirà ...Ci saranno inoltre il gala delle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l'IBU Junior Cup di. OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 11 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ... LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Italia quarta dopo tre frazioni! Vittozzi prova a rimontare CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Per oggi è tutto ... seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023. Sulle nevi del Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, in Austria, i ...La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro ...