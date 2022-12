LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Hochfilzen in DIRETTA | Johannes Boe cerca un’altra vittoria | obiettivo top 15 per Giacomel

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta della pursuitdi, prova valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. La gara sulle nevi austriache inizierà alle ore 14:15 e il divertimento di certo non mancherà. Dopo il successo nella prima tappa della stagione a Kontiolahti (Finlandia),Boe proverà a trionfare inpursuit. Il fenomeno norvegese ha stravinto la sprint di venerdì e partirà dunque con 43” di vantaggio sul secondo, ossia il francese Emilien Jacquelin. Inizierà invece la sua gara dal terzo posto il norvegese Sturla Holm Laegreid (+47”). Attenzione poi anche all’altro norvegese Filip Fjeld Andersen ...

OA Sport

15.01: ITALIA NONA CON SOLE 4 RICARICHE! Ottava è la Repubblica Ceca e la Slovenia è decima 15.00: Un'ottima Finlandia è quinta, Austria sesta, Svizzera settima12.04: La francese già prima in classifica in Coppa del Mondo Simon vince l'inseguimento di Hochfilzen, secondo posto per la norvegese Tandrevold, terza piazza per la ceca Davidova 12.03: Qualche ... LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2022 in DIRETTA: Italia con i migliori dopo tre poligoni! CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Per oggi è tutto ... seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023. Sulle nevi del Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, in Austria, i ...La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro ...