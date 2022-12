LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Hochfilzen in DIRETTA | Johannes Boe cerca un’altra vittoria dalle 14 15

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DI11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta della pursuitdi, prova valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. La gara sulle nevi austriache inizierà alle ore 14:15 e il divertimento di certo non mancherà. Dopo il successo nella prima tappa della stagione a Kontiolahti (Finlandia),Boe proverà a trionfare inpursuit. Il fenomeno norvegese ha stravinto la sprint di venerdì e partirà dunque con 43” di vantaggio sul secondo, ossia il francese Emilien Jacquelin. Inizierà ...

Ci saranno inoltre il gala delle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l'IBU Junior Cup di. OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 11 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ...Seguite con noi la DIRETTAscritta della staffetta femminile di Hochfilzen, prova valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Si partirà alle ore 11:30 e OA ... LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: l'Italia punta alla top 5 con Wierer e Vittozzi dalle 11.30 CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Per oggi è tutto ... seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023. Sulle nevi del Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, in Austria, i ...La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro ...