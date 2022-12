LIVE Atletica | Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA | fantastico trionfo azzurro nella staffetta mista | Sabbatini stellare! Tra poco Battocletti e Crippa

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:23 L’Italia avrà numerose chance di salire sul podio siagara riservata elle Under 20, siagara senior maschile, rispettivamente con. 11:20 Ben ritrovati amici di OA Sport, è tutto pronto per le ultime tre gare di giornata. 10:56 Adesso sarà il momento delle premiazioni, si ripartirà alle 11:30 con l’Under 23 maschile. 10:53 L’Italia è di fatto stata al comando dal primo all’ultimo metro,sul finale si era fatta riprendere e superare da Rosalia Tarraga, ma gli ultimi 50-60 metri sono stati degni di una sprinter e alla fine è riuscita a portare l’Italia sul gradino più alto del podio. 10:51 L’Italia non era mai salita sul podio in questa specialità, tutti e quattro i frazionisti si ...

OA Sport

...IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 09:35 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )...Riflettori puntati su Yeman Crippa. Il Campione d'Europa dei 10.000 metri vuole tornare sul podio dopo il secondo posto di tre anni fa e sogna il trionfo. Il trentino è atteso dall' improba sfida ... LIVE Atletica, Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA: fantastico trionfo azzurro nella staffetta mista, Sabbatini stellare! Notizie e risultarti in aggiornamento. DIRETTA TV su RaiSport+HD, STREAMING su RaiPlay. Alle 12.03 le U23 donne con Battocletti, alle 13.10 senior uomini con Crippa Alle nove di mattina temperature in ...La diretta testuale della Europei cross di Torino 2022 di atletica, in programma domenica 11 dicembre a Venaria Reale (Torino). Le prove si disputeranno all’interno del Parco La Mandria, con l’Italia ...